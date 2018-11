Vende Rolex falsi online, le Fiamme gialle denunciano un ragazzo di Santi Cosma e Damiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendeva Rolex, ma rigorasamente falsi. Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Formia. Il giovane di Santi Cosma e Damiano pubblicizzava e vendeva orologi di lusso contraffatti attraverso il proprio profilo Facebook, un giro d’affari che in pochi mesi ha superato i 25.000 euro.Ad insospettire i Finanzieri sono stati i prezzi sugli annunci postati dal giovane, decisamente inferiori a quelli di mercato. I militari hanno controllato l'abitazione del ragazzo e notato un andirivieni di corrieri-espresso mediante i quali la merce contraffatta veniva spedita in tutta Italia.In casa del giovane sono stati trovati numerosi “Rolex” contraffatti pronti per la spedizione che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo insieme alle distinte di spedizione di vendite già eseguite, dalle quali è stato possibile ricostruire il volume d’affari già realizzato nel corso dell’anno e risalire agli oltre 100 incauti acquirenti, nei confronti dei quali sono state elevate sanzioni per un valore massimo edittale pari a 700.000 euro.