Ore in coda per un selfie con Salvini, rispuntano volti noti del vecchio centrodestra di Latina

Ai giardini per il comizio del Ministro Matteo Salvini incontri tanti politici di Latina che da tempo non si vedevano, qualcuno solo incuriosito, qualcun altro convinto sostenitore del leader del Carroccio. Con il pass staff ad esempio c'era Luigi Gallo, un tempo giovane di belle speranze, cresciuto nelle associazioni studentesche, consigliere di circoscrizione (quando ancora c'erano) a Latina con Alleanza Nazionale e fondatore del movimento L'altra Latina che puntava a candidarlo sindaco nel maggio 2007, solo che la sua lista venne esclusa per irregolarità nei documenti. Da allora qualche uscita pubblica sulla Metro leggera, poi un addio alla politica che era in realtà un arrivederci.Una giovane che in politica era e resta impegnata è Simona Mulè, candidata in passato alla Camera con l'Udc e alle ultime amministrative con la lista di Nicola Calandrini sindaco, da indipendente dello stesso Udc. L'altra sera ai giardini era alle spalle del palco. Non è pontino ma è stato consigliere regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Santori, anche lui si aggirava dietro al palco del comizio. Appoggiati alle transenne ma fuori dal parterre, evidentemente incuriositi dall'arrivo di Salvini l'ex deputato di Forza Italia Vincenzo Bianchi e l'ex sindaco di Cori, Tommaso Bianchi. Sostenitrice convinta della Lega Vittoria Bruscagin, consigliere comunale del Msi ai tempi del sindaco Ajmone Finestra e candidata con il Movimento sociale alle amministrative del 2016.Terminato il comizio per quasi due ore Salvini fa selfie con il pubblico della festa della Lega. Del resto lo aveva promesso dal palco che tutti si sarebbero potuti fare una foto con lui, e i suoi sostenitori non hanno esitato. Poi ha raggiunto il Lido, per la cena ha scelto il ristorante di Italo e Gianluca Di Cocco. Il primo scrive sulla sua bacheca Facebook: Grazie Ministro per l'onore riservatoci. Il nostro ristorante, è e sarà sempre a disposizione. Racconta il figlio Gianluca, assessore con il sindaco Giovanni Di Giorgi e attualmente esponente di Idea, che il Ministro ha mangiato crudità e spaghetti ricciola e pachino accompagnati da vino locale. Alla sua foto con Matteo Salvini arrivano decine di complimenti e qualche frecciata, ad esempio quella dell'ex collega di maggioranza in Comune, Ivano Di Matteo: Cosa dice il tuo amico Tiero?, Di Cocco lascia perdere per un po', poi a chi insiste con le battute replica: Io cucino, faccio mangiare tutti.© RIPRODUZIONE RISERVATA