Ore Contate, la premiazione finale nei giardini del Comune di Latina

LATINA - Si terrà domani, sabato, alle ore 18, presso i giardini del Comune di Latina, la premiazione finale del contest letterario Ore Contate, organizzato dal Circolo Ore Contate. Oltre 100 partecipanti hanno scritto un racconto partendo da un incipit scritto appositamente da Joe Lansdale, autore e romanziere texano che ha all'attivo milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Alla presenza delle autorità si terrà la premiazione dei tre migliori racconti scelti tra i 36 giunti in finale. La giuria composta dagli organizzatori della manifestazione ha dovuto operare una durissima selezione tra più di 100 elaborati pervenuti, tutti di alto livello.

L'evento richiamerà a Latina finalisti da tutte le regioni d'Italia. Ospite speciale della manifestazione sarà Mirko Zilahy che presenterà il suo ultimo romanzo “L'uomo del bosco” in libreria per Loganesi.