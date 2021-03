Ordine dei medici di Latina, mancato il quorum. Eletti solo gli odontoiatri

Per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei medici di Latina sarà necessario un secondo turno elettorale. Nella tre giorni di voti, che si è conclusa questa sera alle 18, non è stato infatti raggiunto il quorum dei 2/5. Dunque gli iscritti potranno tornare ad esprimersi nel secondo turno di votazioni, previsti per i giorni 12, 13, e 14 marzo prossimo. Si ricorda che contro l’esclusiva modalità di voto telematica con Spid è in atto un ricorso al Tar che ha fissato l’udienza al 10 marzo prossimo.

Si è invece raggiunto il quorum dei 2/5 per l’elezione dei cinque componenti della commissione per gli iscritti all’albo odontoiatri. Eletti Davide Leone con 109 preferenze, Giuseppe Sepe con 101, Elisabetta Censi con 100, Luigi Stamegna con 100 e Floriana Stamegna con 97 voti. Pertanto Davide Leone e Giuseppe Sepe entreranno a far parte del consiglio direttivo come odontoiatri. Gli eletti sono tutti della lista “Forza Insieme Cambiamo” tranne Luigi Stamegna della lista Autonomia.

