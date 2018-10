Ordine del giorno in Regione sul nuovo ospedale di Latina, soddisfazione bipartisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Impegna la Regione a verificare la possibilità di finanziare una nuova struttura ospedaliera a Latina». E' la parte conclusiva dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, proposto da Salvatore La Penna (Pd) e condiviso dagli altri consiglieri regionali pontini Enrico Forte (Pd), Giuseppe Simeone (Forza Italia), Orlando Tripodi (Lega) e Gaia Pernarella (Movimento 5stelle).Soddisfazione è stata espressa in modo "bipartisan", sia per la vicenda dell'ospedale sia per la richiesta di prorogare la chiusura dei punti di primo intervento nel tentativo di trovare un'alternativa a servizi territoriali.Quella del nuovo ospedale è un'idea che non parte oggi ma fu già oggetto di un protocollo d'intesa ai tempi della giunta Marrazzo ad esprimere «la soddisfazione più viva» per l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale del Lazio, dell'ordine del giorno è non a caso l'ex sindaco, Vincenzo Zaccheo, che all'epoca fu promotore dell'accordo con la Regione. E' stata individuata anche l'area, un terreno di proprietà della stessa Regione a Borgo Piave, con l'idea di realizzare la struttura attraverso un progetto di finanza.Va aggiunto, a onor del vero, che dagli accordi di programma, agli ordini del giorno, alla progettazione e realizzazione di un ospedale passano anni e nel frattempo le strutture esistenti hanno bisogno di interventi urgenti.