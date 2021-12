Ordine dei commercialisti, approvato a larghissima maggioranza il bilancio 2022

L'assemblea degli iscritti dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Latina ha approvato a larghissima maggioranza il bilancio preventivo 2022.

La riunione si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle norme di divieto di assembramenti per prevenire la trasmissione del covid-19. Durante l'assemblea, il presidente Efrem Romagnoli è stato coadiuvato dal vice presidente Adelia Davoli, dai consiglieri Dante Stravato (segretario della riunione) e dal presidente del collegio dei revisori Annamaria Mizzoni. I circa 360 partecipanti, pressoché all'unanimità, con 8 soli astenuti e nessun voto contrario, hanno approvato il bilancio preventivo del 2022, confermando il proprio apprezzamento per l'attività svolta dal consiglio dell’ordine in carica.

APPROFONDIMENTI LATINA Latina, ecco chi sono i nuovi assessori della Giunta Coletta:... LATINA Composizione negoziata, appello degli ordini professionali di...

Il presidente Romagnoli ha commentato: «L’amplissima convergenza registrata è la prova, anche in un periodo straordinario come quello vissuto per le note ragioni pandemiche, della condivisione su operatività ed obiettivi, e dell’intesa esistente tra gli iscritti e il consiglio dell’ordine in carica».