Ordina un box per cavalli, truffato sul web: quattro persone denunciate dai carabinieri

Aveva ordinato un box per cavalli, pensando di fare un grande affare. In realtà aveva pagato senza ricevere nulla e qualche settimana dopo ha capito di essere rimasto vittima di una truffa sul web, smascherata a Lenola dai carabinieri. I militari della stazione e quelli della compagnia di Terracina hanno denunciato per concorso in truffa un uomo di 58 anni della provincia di Pisa, tre di origini cinesi residenti nelle province di Milano, Parma e Perugia perché attraverso internet - il primo - con la collaborazione degli altri tre, dietro la falsa promessa di cedere il box per cavalli era riuscito a farsi accreditare, con ricarica postepay, 871 euro. Dopo la denuncia di un uomo di 31 anni, di Lenola, la scoperta del raggiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA