Ordigno bellico a Campoleone, rimozione eseguita con successo

E’ stato rimosso l’ordigno bellico di 230 kg ritrovato, in via Tufello, nei pressi della stazione di Campoleone tra Aprilia e Lanuvio. L’enorme bomba è stata poi messa in sicurezza e spostata presso la cava Stradaioli per il brillamento. All’opera gli artificieri del 21esimo Reggi,e ti Genio Pionieri di Caserta. Il piano sicurezza, pianificato dalle Prefetture di Roma e Latina e seguito attentamente dalla Polizia Locale di Aprilia, ha coinvolto 3 mila persone, residenti nel raggio d’impatto dell’ordigno. Dalle 8.00 i cittadini sono stati evacuati dalle loro abitazioni.“Attualmente - commenta il Comune di Aprilia - l'Area 1 che comprende la via Nettunense e le strade interessate dall'evacuazione della popolazione è ora riaperta. I cittadini che hanno lasciato le proprie abitazioni questa mattina, possono ora farvi ritorno. Riattivata anche la circolazione dei treni e il tratto della Pontina interessato al transito”.