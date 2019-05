Ordigno bellico a Formia, domenica la rimozione della bomba: ecco il piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in programma domenica 5 maggio dalle 7 alle 18,30 le operazioni di despolettamento e brillamento della bomba d'aereo rinvenuta a Formia, in località Rio Fresco. Le attività coordinate dalla Prefettura vedono coinvolti Provincia, Comune di Formia, artificieri dell'Esercito, vigili del fuoco, forze di polizia, Capitaneria di porto di Gaeta, Asl, Ares 118, Croce rossa, gestore dei servizi pubblici e volontari messi a disposizione dall'Agenzia regionale di protezione civile.Il Comune provvederà all'evacuazione delle abitazioni che ricadono nel raggio di impatto di 1800 metri dal luogo di ritrovamento, fornendo assistenza alle persone interessate. Si calcola che siano almeno 16.000 i cittadini che dovranno lasciare l'abitazione.Ormai terminata, invece, l'evacuazione dell'ospedale "Dono Svizzero" e la casa di cura "Sorriso sul mare".Saranno sospese la circolazione stradale, ferroviaria e marittima nel raggio di impatto e la chiusura del sito interessato al brillamento. Una volta rimossa, la bomba sarà trasportata alla cava "Barbetti" di Priverno.Di seguito è possibile scaricare i percorsi alternativi per la viabilità e il piano previsto per le emergenze sanitarie Il traffico ferroviario sarà così modificato: i treni della lunga percorrenza viaggeranno sul percorso alternativo, via Cassino, senza effettuare le fermate intermedie tra Roma e Aversa;i treni regionali circoleranno tra Roma - Monte San Biagio e fra Sessa Aurunca – Napoli.