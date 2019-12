Ordigni bellici: a Fondi ne spuntano quattro per volta

Passano gli anni ma il numero di ordigni bellici che restituisce il sud pontino non accenna a diminuire. Dopo gli eclatanti rinvenimenti avvenuti nel corso del 2019, ne sono spuntati fuori altri 4, tutti proiettili di artiglieria.

La scoperta in località Capratica, sul litorale di Fondi, in un'azienda agricola.

Un coltivatore ha trovato il primo ordigno bellico per poi scoprire che, a poca distanza, ce n'erano altri tre.

Trattandosi di una zona molto popolosa, con una vasta superficie dedicata a serre e coltivazioni e un lungo litorale, le operazioni di brillamento sono avvenute con la massima celerità.

Nella giornata di ieri gli artificieri del XXI genio guastatori di Caserta hanno portato i quattro ordigni nella cava di San Raffaele e li hanno fatti esplodere.

Tutta l'operazione è avvenuta con il supporto della Croce Rossa di Fondi che in questo caso è indispensabile per motivi di sicurezza e che si fa carico delle spese del medico necessario a presenziare per l'intera durata dell'intervento.



Presenti anche gli agenti dell Municipale di Fondi che hanno coordinato il traffico e supervisionato i trasferimenti.

