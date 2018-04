Operazione Touchdown, l'imprenditore Del Prete chiede il patteggiamento

di Elena Ganelli

L'imprenditore di Cisterna Raffaele Del Prete, coinvolto nell'operazione Touchdown che ha portato alla scoperta di un sistema che teneva sotto controllo gli appalti al Comune di Cisterna, ha chiesto di patteggiareL'udienza preliminare davanti al giudice Laura Matilde Campoli è in programma il 10 maggio e riguarderà gli imputati che hanno chiesto di essere giudicati con riti alternativi per poter beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Tra questi, appunto, Raffaele Del Prete che ha richiesto il patteggiamento della pena a tre anni e due mesi di reclusione, ottenendo il parere favorevole del pubblico ministero Valerio De Luca.L'imprenditore Guglielmo Sbandi ha invece chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e sembra orientato a percorrere la strada processuale del rito alternativo anche l'ex funzionario della Provincia Amerigo Iacovacci. Respinta invece per il parere contrario dell'accusa la richiesta di patteggiamento di Rinaldo Donnini essendo la pena proposta eccessivamente bassa rispetto ai capi di imputazione.Per gli altri, infine, processo con rito immediato in Tribunale il 24 maggio.