Operazione "Ottobre Rosso", la polizia arresta Tuma, Grenga e Mantovano

Martedì 2 Novembre 2021, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 08:17

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina hanno arrestato questa mattina tre persone nell'ambito di una operazione denominata "Ottobre Rosso". Gli arrestati sono Gianluca Tuma, già condannato in passato per l'operazione Don't Touch, Gino Grenga e Stefano Mantovano. Le accuse sono di intestazione fittizia di beni. E' in corso il sequestro di cinque societa tra Latina, Terracina e San Felice Circeo e di beni per 500 mila euro.