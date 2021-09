Latina, operazione Farmaco Viaggiante, catturato in Francia il latitante

Giovedì 9 Settembre 2021, 08:38

Catturato in Francia il latitante dell'inchiesta "Farmaco Viaggiante", che nel marzo scorso aveva portato all'esecuzione di 18 misure cautelari da parte dei carabinieri del Nas di Latina. I militari pontini avevano scoperto un traffico internazionale di farmaci ad alto costo che dall'Italia, una volta prelevati con falsi codici di esenzione in farmacia tra Lazio, Toscana e Lombardia, venivano portati in Gran Bretagna per essere immessi nel mercato legale locale. L'uomo, un 53enne originario di Napoli, faceva parte del gruppo che da Sant'Antimo in provincia di Napoli, partiva per recuperare i farmaci nelle varie zone d'Italia ed è considerato dai carabinieri un elemento di spicco. Nella prima operazione il 53enne si era reso irreperibile, usava in Francia false generalità, ma è stato ugualmente rintracciato a Mandeliu La Naoule (Cannes) e la sua latitanza è terminata in carcere. Ora è in attesa di estradizione.