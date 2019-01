Operazione "Don't touch", 19 rinvii a giudizio per il secondo filone dell'inchiesta

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Diciannove rinvii a giudizio e un patteggiamento per il filone “bis” dell’indagine Don’t Touch . Una tranche di quello principale - per il quale la sentenza è definitiva - relativo agli affari dell’organizzazione criminale che nel capoluogo pontino faceva riferimento a Costantino “Cha Cha” Di Silvio. Sono vari i reati contestati dai sostituti procuratori Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro, titolari dell’inchiesta che ha sgominato il gruppo criminale, i per i quali non era stata richiesta la custodia cautelare e che quindi sono stati stralciati dal processo principale.Accogliendo la richiesta del pm De Lazzaro, il giudice dell’udienza preliminare Bortone ha rinviato a giudizio fra gli altri lo stesso Cha Cha, Gianluca Tuma, il fratelli Salvatore e Angelo Travali, Francesco Viola, Stefano Ciaravino. Dovranno comparire davanti al secondo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Francesco Valentini il 14 maggio. Le accuse vanno - a vario titolo - dallo spaccio di droga alle armi, dalle minacce alla falsa testimonianza.