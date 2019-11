Operazione Astice, nuovi arresti dei carabinieri in corso a Latina

Ultimo aggiornamento: 08:32

Dalle prime luci dell'alba è in corso a Latina una operazione dei carabinieri del comando provinciale. Alcuni dei destinatari delle misure cautelari sono arrivati in piazza della Libertà a Latina accompagnati dai militari. I particolari dell'operazione verranno resi noti alle 11 in una conferenza stampa.A quanto si apprende l'operazione è collegata a quella che portò all'arresto di detenuti e di due guardie penitenziarie della casa circondariale di Latina.Fuori dal comando provinciale anche l'unità cinofila della polizia penitenziaria, squadra utilizzata per la ricerca di droga nelle strutture carcerarie