"Operazione Coffee Bean": blitz in hotel a Ponza per arrestare uno degli spacciatori

di Barbara Savodini

È stato svegliato all'alba , in un rinomato albergo dell'isola di Ponza in cui stava trascorrendo le vacanze, uno degli arrestati nell'ambito dell' operazione “Coffee Bean”, eseguita oggi su disposizione della Dda dai carabinieri dei comandi provinciali di Roma, Latina, Nuovo, Vercelli e Treviso. I militari, che stavano seguendo gli spostamenti dell'indagato da mesi, hanno fatto irruzione nell'hotel per poi perquisire la stanza e le valigie dell'uomo che stava trascorrendo un soggiorno nella più completa spensieratezza.I controlli nella struttura ricettiva hanno dato esito negativo ma il romano, destinatario di misura cautelare in carcere, è stato comunque arrestato come disposto dal Gip del Tribunale di Roma per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per quello di associazione finalizzata al traffico illecito di droga.Contemporaneamente è scattata una perquisizione anche nella Capitale dove l'uomo vive stabilmente.