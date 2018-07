Operazione "Babylonia", in corso sequestro di beni anche in provincia di Latina

Sequestri anche in provincia di Latina nell'ambito dell'operazione "Babylonya" condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. La misura è stata emessa dal Tribunale – sezione misure di prevenzione, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia capitolina, e riguarda dieci società di capitali, per un valore complessivo di circa 6,5 milioni di euro.Si tratta della seconda fase dell'inchiesta che aveva portato già al sequestro di beni e alla scoperta di una serie di prestanome per conto di personaggi legati alla malavita organizzata.