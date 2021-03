Operazione Babele: 16 arresti all'alba. Ad Aprilia la base dello spaccio

Brillante operazione antidroga tra Aprilia e Pomezia: questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Latina con i colleghi di Aprilia hanno arrestato 16 persone per traffico di droga. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, arrestando sedici persone accusate di associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, hashish e marijuana.

Un'indagine avviata nel 2017 dopo che i carabinieri si accorsero di un giro di spaccio gestita in un appartamento nei pressi di via Carroceto. Partirono così pedinamenti ed intercettazioni fini a ricostruire l'intera rete della compravendita di droga che avveniva in diverse fasi: veniva depositata in un appartamento in periferia poi trasferita nell'altra abitazione si via Carroceto. Al centro dell'attività due fratelli apriliani con legami a Pomezia, Anzio e Cori.

