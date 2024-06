Operazione antidroga ad Aprilia, tre uomini trasferiti in caserma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga questa mattina ad Aprilia. Il blitz dei Carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio e degli agenti della polizia della Questura di Latina è scattato intorno alle 7. Passati al setaccio alcuni alloggi popolari di via Inghilterra, i ballatoi di una palazzina e i garage sottostanti. Dalle prime informazioni sarebbe stata rinvenuta droga in più punti dello stabile. Tre persone sono state portate in caserma. Ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prosisme ore.