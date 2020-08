Aperto e chiuso a tempo di record il Centro unico di prenotazioni dell’ospedale “Santa Maria Goretti” che nei giorni scorsi aveva ripreso a funzionare nel tendone realizzato tra la direzione ospedaliera e i poliambulatori, alle spalle di malattie infettive. Motivo? Una delle operatrici è risultata positiva al Covid 19 e tutto il personale è stato sottoposto a tampone, quindi gli sportelli sono rimasti e rimarranno chiusi fino all’esito dei test.

Vedi anche > Coronavirus, altri 10 casi in provincia di Latina e 5 di non residenti

Non ci sono stati contatti con il pubblico, considerato che esiste una divisione agli sportelli, ma il personale è stato praticamente gomito a gomito e si è scelta la via della prudenza. La struttura è stata comunque sanificata e se i tamponi daranno esito negativo tornerà ad aprire. Una “tegola” che non ci voleva, considerato che per mesi ha funzionato solo il centro unico di prenotazioni di largo Celli.

Vedi anche > Latina, ressa al Cup di Largo Celli, parole grosse e spinte: la Polizia riporta la calma

© RIPRODUZIONE RISERVATA