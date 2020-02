Operativa la risonanza magnetica all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia

Ci sono voluti mesi, ma alla fine la risonanza magnetica all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia è entrata in funzione. Ieri sono state effettuate le prime prestazioni su pazienti ricoverati, mentre per i prossimi giorni sono già state programmate ulteriori sedute che saranno ancora finalizzate su chi attualmente è ospite della struttura sanitaria.



Nelle prossime settimane, invece, è prevista l’apertura delle agende anche per i pazienti ambulatoriali «con l’obiettivo di assicurare la piena funzionalità a partire dal mese di marzo» - si legge in una nota diffusa dalla Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA