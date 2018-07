Operaio precipita da un’impalcatura ad Aprilia, ferito

di Raffaella Patricelli

Infortunio sul lavoro questa mattina ad Aprilia, in una palazzina tra via Toscanini e via Portogallo. Un operaio è precipitato da un’impalcatura mentre stava effettuando dei lavori all’interno di un cantiere edile. Sul posto è intervenuto il 118 con un elicottero che ha trasferito l’uomo al San Camillo di Roma. L’operaio potrebbe aver riportato delle fratture e varie lesioni. Sull’episodio insagsno carabinieri e Asl.





