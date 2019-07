Stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in via Goito, in pieno centro ad Aprilia, quando per cause da accertare è precipitato da una scala. Un operaio questa mattina è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale. In suo aiuto sono intervenuti un elicottero - atterrato al parco di via dei Mille - e un’ambulanza. Sono in corso accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA