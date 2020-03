Fondi, choc in zona rossa: 69enne aggredito e ucciso, arrestato un pakistano

Omicidio nella zona rossa di Fondi, Un uomo di 69 anni è morto a seguito di un'aggressione. L'episodio è avvenuto in via Molelle, sembra a seguito di una lite per motivi che i carabinieri stanno cercando di capire. I militari hanno arrestato un immigrato originario del Pakistan, 44 anni, che aveva tentato di fuggire dopo il delitto.

A quanto sembra la vittima ha subito un grave trauma facciale che ha portato al decesso. Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA