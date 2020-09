«Siamo tutti Willy». A lutto le bandiere di Sermoneta il giorno dei funerali del ragazzo ucciso

«Sono senza parole, provo solo un profondo sconforto e tanta tristezza per una giovane vita spezzata in modo così terribile: ucciso di botte a 21 anni a Colleferro, a due passi da noi, per aver tentato di difendere un amico dalla violenza del "branco"». Lo scrive sulla sua pagina facebook ufficiale il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli.

«Siamo tutti Willy Monteiro Duarte. Per questo anche il Comune di Sermoneta ha aderito all'iniziativa lanciata da Anci Lazio e, nel giorno dei funerali di Willy, listerà a lutto le bandiere del Municipio. Un gesto piccolo ma che può far sentire tutta la vicinanza della nostra comunità e la condanna per questa vita spezzata in maniera gratuita, violenta, inutile»

Vedi anche > Willy Monteiro, gli indagati si accusano a vicenda: telecamere e tabulati per stabilire i ruoli



Ultimo aggiornamento: 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA