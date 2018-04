Omicidio Vaccaro, troppe assenze dal domicilio: D'Antonio torna in carcere

Era stato condannato in via definitiva per l'omicidio di Matteo Vaccaro, avvenuto il 31 gennaio 2011. A Francesco D'Antonio era stato concesso il beneficio della detenzione domiciliare, alternativa al carcere. Ma la divisione Anticrimine della Questura lo ha monitorato e ha scoperto che, sfruttando autorizzazioni per visite mediche, si era trattenuto lontano dalla propria abitazione ben oltre l'orario della visita. Le indagini hanno coinvolto anche la squadra volante che ha accertato che le assenze di D'Antonio erano reiterate. Del caso è stata quindi informata l'autorità giudiziaria che revocato il beneficio dei domiciliari e disposto che il residuo della pena sia scontato in carcere. La misura è stata eseguita tempestivamente dagli investigatori della squadra mobile, che ha prelevato D'Antonio dalla propria abitazione portandolo in carcere. Analoghi controlli vengono effettuati, su disposizione del questore Carmine Befiore, anche nei confronti di altri soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione in carcere.



Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59



