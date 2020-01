Omicidio-suicidio a Formia, due giorni di lutto cittadino

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani e domenica a Formia è stato proclamato il lutto cittadino dopo i tragici fatti avvenuti ieri quando una coppia di coniugi è stata uccisa dal cugino della donna che si è poi suicidato Il sindaco Paola Villa, nell'ordinanza firmata oggi, ha ritenuto «doveroso rappresentare alle famiglie coinvolte la vicinanza e la solidarietà dell'intera città di Formia per i tragici eventi che le hanno coinvolte». Nell'ordinanza, inoltre, si dispone «il rinvio ad altre date di tutte le manifestazioni pubbliche programmate dall'amministrazione comunale nei giorni dell'11 e 12 gennaio 2020 e l'esposizione a mezz'asta delle bandiere poste sui palazzi comunali, in segno di lutto».Infine, si invitano tutti gli esercizi commerciali e le attività produttive situate sul territorio comunale «a limitare, per quanto possibile, le manifestazioni di intrattenimento, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino».