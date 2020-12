In 250 per l'addio a Moretto. Il parroco: «La vendetta non serve»

Circa 250 persone hanno preso parte al funerale di Fabrizio Moretto, l'uomo di 50 anni ucciso una settimana fa a Bella Farnia con un colpo di pistola. Mentre le indagini dei carabinieri proseguono alla ricerca di chi ha aperto il fuoco e continuano a battere la pista di una vendetta per la morte di Erik D'Arienzo, il parroco della Santissima Annunziata, don Massimo, è stato esplicito: «Siamo qui per ricordare le cose buone che ha fatto Fabrizio, non se ha preso strade sbagliate. La chiesa è madre e sa perdonare, ho letto di vendette ma è l'ultima cosa che serve in questo momento, facciamo lavorare chi è deputato a farlo»

APPROFONDIMENTI LATINA Delitto a Sabaudia, Moretto ucciso con un colpo a bruciapelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA