Omicidio-suicidio ad Aprilia, marito uccide la moglie poi si spara

Dramma ad Aprilia nella notte attorno alle 3.00: un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 utilizzando una pistola. L'uomo subito dopo si è tolto la vita. È accaduto in una villetta in zona Fossignano, periferia di Aprilia. Secondo i primi accertamenti la coppia non si stava separando, nè aveva avuto litigi negli ultimi giorni. La tragedia è ancora tutta da chiarire. Al lavoro i carabinieri del Reparto Terrioriale di Aprilia diretti dal tenente colonnello Riccardo Barbera. I rilievi sono ancora in corso.

Uccide la moglie con il fucile e poi si suicida: tragedia in provincia di Parma

Ultimo aggiornamento: 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA