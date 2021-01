Omicidio di Veronica De Nitto a San Francisco: la 34enne aveva lasciato Latina in cerca di un futuro migliore, di una realizzazione personale e professionale. Era arrivata a San Francisco, in California, aveva raggiunto la sorella e la sua famiglia. Là era diventata zia, là chissà quali sogni voleva realizzare. Sabato il buio, la sua giovane vita è stata spezzata, uccisa a 34 anni, non si sa perché, non si sa ancora cosa sia successo. E' stata trovata morta nella sua abitazione sulla baia di San Francisco.

«Le indagini sono in corso, attendiamo notizie», dicono i familiari a Latina. Quella di Veronica era una famiglia molto conosciuta nel Capoluogo dove i nonni e in seguito il padre Luigi, conosciuto come Gino, avevano gestito una pizzeria storica della città Bari e dispari, in onore delle origini baresi. Fin quando era stata in Italia, una decina di anni fa, non era difficile incontrare Veronica con i suoi capelli neri e gli occhi bellissimi, a dare una mano al padre che oggi aspetta di sapere chi e perché ha ucciso la sua giovane figlia.

«La Farnesina - dice - mi deve fare sapere qualcosa da un momento all'altro, la polizia di San Francisco sta indagando, chiunque sia stato non ha tolto la vita solo a mia figlia ma anche a me e a tutta la mia famiglia». Intanto in California è caccia all'assassino, gli investigatori statunitensi stanno cercando un cittadino americano, sono convinti che sia lui l'autore del delitto, ma fino alla tarda serata di ieri non c'erano novità.



In tanti a Latina si chiedono cosa sia successo a Veronica, la ricordano in tanti, amiche, amici, ma anche le compagne di scuola. Scrive Deborah: Veronica addio. Che le nostre risate possano riecheggiare per sempre, notti passate davanti a patatine e a film dell'orrore sognando un giorno di fare delle nostre vite qualcosa di straordinario. Sei stata la mia prima vera migliore amica. Sarai sempre nel mio cuore. Commenta sotto al post Mariagiovanna: Quando ho letto la notizia, ho subito pensato a te. Ho Ricordato il tratto di strada a piedi che facevamo tutte e tre insieme per arrivare a scuola... È così assurdo. Un dolore straziante, una famiglia distrutta, la mamma di Veronica, Mariella Proia, era scomparsa dopo una lunga malattia poco più di un anno fa, era una donna molto amata e apprezzata per la sua disponibilità nei confronti del prossimo e per il suo grande impegno nel volontariato.

Ora la giovane vita di Veronica spezzata, una fine tragica sulla quale trapela pochissimo sia dagli investigatori californiani sia dalla Farnesina dalla quale la famiglia attende di avere notizie nella giornata di oggi. Dolore e rabbia da parte della zia che si sfoga: "Spero che non trovi pace da nessuna parte. Esiste una giustizia divina. Ti troverà". Ora non resta che aspettare che sia fatta giustizia, che la polizia della città sulla baia trovi l'uomo che ha ucciso Veronica, una giovane donna di Latina andata in cerca di un lavoro migliore, di una vita migliore. Una notizia che ha distrutto una famiglia e sconvolto una comunità, sono tanti gli amici con i quali la giovane vittima aveva mantenuto i contatti che hanno lasciato un ricordo sul suo profilo Facebook, la rabbia contro l'assassino e una carezza per Veronica prima dell'ultimo saluto.

Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio, 13:27

