Omicidio Giuroiu: Angelo Travali condannato a 21 anni, assolto il fratello Salvatore

Si è concluso con una condanna e un'assoluzione il processo a carico dei fratelli Travali per l'omicidio di Nicolas Giuroiu, ucciso e poi gettato in una vasca per liquami l’8 marzo 2014 a Borgo Sabotino. Oggi la Corte di assise di Latina presieduta da Gianluca Soana dopo un paio di ore di camera di consiglio ha condannato Angelo Travali a 21 anni di reclusione mentre Salvatore è sato assolto. Il procedimento a carico dei due imputati è stato avviato in seguito alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia a distanza di qualche anno dalla condanna per quel fatto dei fratelli Mirko e Manuel Ranieri e di Ionut Adrian Ginca. Il pubblico ministero Luigia Spinelli aveva chiesto l'ergastolo per entrambi gli imputati. Nel processo si sono costituiti parte civile il Comune di Latina e l’associazione “Caponnetto”.