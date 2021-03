Latina, l'omicidio di Veronica De Nitto, chiesto l'intervento del Ministro degli esteri

La storia della 34enne di Latina Veronica De Nitto, uccisa il 15 gennaio scorso a San Francisco, è diventata oggetto di un intervento alla Camera dei Deputati. Il parlamentare pontino Raffaele Trano ha chiesto che il Ministro degli esteri Luigi Di Maio riferisca in aula sulla vicenda e lo ha invitato a dare tutto il necessario sostegno ai familiari della vittima e ad attivarsi affinché un omicidio del genere non resti impunito.

"La 34enne, originaria di Latina - ricorda Trano - è stata sgozzata in casa sua e l'autore dell'omicidio ha anche cercato di dar fuoco all'appartamento per cancellare le tracce. La polizia americana ha messo una taglia sull'ex fidanzato della vittima, di cui non c'è traccia. Ho appreso che ai familiari della vittima non è giunta alcuna informazione dalle autorità statunitensi e quel che è ancor più grave a mio avviso nessun messaggio dalla Farnesina e dagli Usa non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale, tanto che al Comune di Latina Veronica De Nitto risulta ancora viva". Il deputato ha sollecitato il Ministro a riferire in aula. "Se tutto questo non accadrà - ha concluso - prenderò ulteriori e più incisive iniziative".

© RIPRODUZIONE RISERVATA