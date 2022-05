Omicidio di Romina, decreto di fermo per Ialongo: sentito nella notte dai pm di Latina e Frosinone. Ha lasciato il Goretti

Pietro Ialongo è stato sentito questa notte dai pm delle Procure di Latina e Frosinone in una stanza del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. L'uomo indiziato dell'omicidio di Romina De Cesare al termine dell'interrogatorio è stato raggiunto da un decreto di fermo emesso dalla Procura di Latina. Attualmente si trova ancora in osservazione nell'ospedale pontino. Ieri Ialongo dopo essere stato fermato a Sabaudia mentre si aggirava in stato confusionale, nudo sulla spiaggia nei pressi di Torre Paola, era stato portato in ospedale per accertamenti, mentre a Frosinone veniva trovato il corpo senza vita della sua ex. Romina De Cesare è stata uccisa con una decina di coltellate nel suo appartamento di via Plebiscito, nel cuore del centro storico di Frosinone.

Nella notte sono arrivati in ospedale il sostituto procuratore di Latina, Claudio De Lazzaro, e la sua collega di Frosinone, Barbara Trotta. All'interrogatorio hanno preso parte anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Latina.



Non è ancora chiaro quali ammissioni abbia fatto Ialongo, ma gli inquirenti hanno raccolto abbastanza elementi per far scattare il fermo. L'uomo avrebbe riferito di aver gettato il coltello in mare e che aveva deciso di farla finita, dopo essersi reso conto di quello che aveva fatto. Ialongo è indiziato dell'omicidio della sua ex. RIalongo e la De Cesare si erano lasciati tre mesi fa. Sulla sua pagina Fb la ragazza aveva rilanciato diversi post di iniziative contro la violenza sulle donne, forse l'indizio che stava vivendo con angoscia la fine della storia con Ialongo.

Pochi minuti fa Ialongo ha lasciato in ambulanza il Santa Maria Goretti e scortato da una pattuglia dei carabinieri di Latina ha raggiunto il comando provinciale dell'Arma, in piazza della Libertà.