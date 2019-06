Donna di 36 anni trovata morta in casa a Cisterna di Latina: è omicidio

Ultimo aggiornamento: 11:27

Unadi 36 anni è stata trovatain una casa di via Palmarola, adi. A quanto risulta è stata uccisa. Sul posto di carabinieri e i sanitari del 118.La tragedia è avvenuta questa mattina nella zona residenziate del quartiere San Valentino, una sequenza di vellette a schiera con il giardino. Non si sa ancora nulla di quanto accaduto, se non con che una giovane donna è stata trovata all'interno della villetta senza vita. I vicini alle 9 hanno visto l'auto medica del 118 davanti alla casa e entrare alcuni parenti della signora. La donna deceduta è sposata, la coppia ha una figlia di 11 anni.Pochi minuti fa i carabinieri hanno disposto il sequestro dell'auto del marito.