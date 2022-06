Omicidi nel carcere di Frosinone, Cestra condannato a 30 anni solo per una delle morti

E’ stato condannato a trenta anni di carcere Daniele Cestra, il 45enne di Sabaudia chiamato a rispondere di due omicidi commessi all’interno del carcere di Frosinone dove sta scontando una precedente condanna a 18 anni per l’omicidio di un’anziana uccisa nel dicembre 2013 nella sua abitazione di San Felice Circeo durante una rapina.

