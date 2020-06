"Ercole olivario", all'olio della provincia di Latina due primi posti

L’olio extravergine d’oliva monocultivar Itrana protagonista anche quest’anno del Premio Nazionale Ercole Olivario 2020, promosso da Unioncamere, Camera di commercio di Perugia e Ministero delle politiche agricole con la partecipazione di associazioni dei produttori olivicoli e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio di qualità italiano.

Tra i vincitori anche due olivicoltori pontini che hanno conquistato due primi posti: “Olio Iannotta – Dop Colline Pontine” dell’Azienda Agricola Iannotta Lucia di Sonnino, 1° Classificato nella Categoria Evo Dop Fruttato Intenso e “Mater Olea Elegante” dell’Azienda Mater Olea Srl di Prossedi, 1° classificato nella Categoria Extravergine Fruttato Intenso.



98 le etichette italiane partecipanti, di cui 16 laziali. Gli altri oli finalisti della provincia di Latina erano: “Orsini Colline Pontine Dop” e “Riserva Paola Orsini”, entrambi monocultivar biologici dell’Azienda Agricola Biologica Paola Orsini; “Don Pasquale – Dop Colline Pontine” e “Caieta”, entrambi E.V.O. monocultivar dell’Azienda Agricola Cosmo Di Russo; “Cetrone Colline Pontine Dop”, E.V.O. monocultivar dell’azienda agricola Alfredo Cetrone; “Bel Colle”, monocultivar dell’azienda agricola Biologica Alessandro Scanavini; “Le Camminate” E.V.O. biologico monocultivar dell’azienda agricola Adria Misiti; “Rave Marine” E.V.O. monocultivar dell’azienda agricola Casino Re Di Coletta Filomena.

«Ancora un riconoscimento prestigioso per l’olivicoltura del nostro territorio, e in particolare per il nostro olio monovarietale da Itrana – commenta dopo la cerimonia Luigi Centauri, Presidente del Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole Latina) – un risultato che riconferma ancora una volta l’eccellenza dei profili sensoriali della cultivar Itrana già riscontrata in occasione della XV edizione del Concorso provinciale “L’Olio delle Colline”».

«Esprimo le mie personali congratulazioni - ha tenuto a sottolineare Mauro Zappia, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina - per i premi ricevuti in occasione di quest’ultima edizione dell’Ercole Olivario »



