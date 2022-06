Olim Palus compie dieci anni: a Latina la 9 km in notturna. Strade chiuse durante il passaggio degli atleti

Da dieci edizioni la Olim Palus è la corsa podistica, in notturna, che spacca in due il capoluogo pontino con il suo serpentone di atleti. Questa sera, con start alle 21 da piazza del Popolo (e ritrovo a partire da due ore prima), la manifestazione richiamerà centinaia di specialisti del mezzofondo in un contesto di spensieratezza e amore per lo sport.

Il tracciato, di nove chilometri complessivi, porterà i partecipanti a correre tra le strade principali di Latina partendo proprio dalla piazza principale, poi proseguendo per via Diaz e quindi in piazza della Libertà e viale Umberto I per poi interessare via Don Minzoni e ancora piazza della Libertà per arrivare fino a via Don Morosini e via Oberdan, quindi Corso della Repubblica per poi toccare via Emanuele Filiberto, via Duca Del Mare, piazza San Marco e di nuovo Corso della Repubblica per poi rientrare su piazza del Popolo. Le strade verranno chiuse al traffico veicolare durante il passaggio degli atleti che, molto probabilmente, completeranno la prova in meno di 30 minuti mentre gli ultimi in circa un'ora.

«Ci riprendiamo realmente la città dopo due edizioni organizzate in maniera virtuale a causa della pandemia di Covid-19, per questo siamo molto soddisfatti - chiarisce Enrico Barbini, presidente dell'Apd Olim Palus Latina che organizza l'evento con il patrocinio del Comune di Latina, e che è anche valida come quinta tappa del circuito Opes In Corsa Libera - Sarà un modo diverso di vivere strade e ambienti che vediamo magari indaffarati e che invece grazie a questa manifestazione avremo l'opportunità di gustare attraverso la passione della corsa. Dopo un periodo così complesso è evidente che ci manca quel senso di aggregazione e di festa, nel pieno spirito dell'Olim Palus: stiamo lavorando alacremente tutti, ma ci tengo in particolar modo a ringraziare Adriano Salvato e Aldo Mazzucco, per l'impegno che stanno portando avanti con grande dedizione. Abbiamo ritenuto opportuno tenere invariata la tariffa di iscrizione, perché il nostro obiettivo è che tutti gli appassionati possano effettivamente ripartire».

Lo start sarà dato dal segretario generale Opes Davide Fioriello e verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo, oltre ai primi tre di ogni categoria maschile e femminile. Sul podio anche le prime tre squadre con maggior numero di iscritti. Le classifiche saranno disponibili sulla piattaforma Tds.