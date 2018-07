Offre denaro ai carabinieri per evitare controlli alla casa di riposo abusiva: arrestata

Gestiva una casa di riposo per anziani abusiva e quando i carabinieri sono arrivati per un controllo ha offerto loro dei soldi per evitare problemi.



Una donna è stata arrestata ad Aprilia con l'accusa di corruzione e posta agli arresti domiciliari, mentre nella struttura in località La Gogna - parte della quale già sotto sequestro - sono in corso le attività dei militari del Nas insieme ai colleghi del reparto territoriale.



Ci sarà anche da ricollocare gli anziani in case di riposo autorizzate.



Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:39



