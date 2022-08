Odori nauseabondi in diverse zone, scatta l'esposto ad Arpa e Comune

Una pioggia di segnalazioni da parte di cittadini stanchi di convivere con odori sgradevoli. I casi riguardano diverse zone del capoluogo, soprattutto nell'area Est. I residenti si sono confrontati utilizzando anche i canali social riscontrando lo stesso problema: odori particolarmente intensi e fastidiosi, soprattutto la sera e la mattina presto. Difficile ovviamente stabilire le cause con certezza, c'è chi parla di trattamenti nei terreni agricoli, chi di odori provocati da aziende durante alcune lavorazioni particolari.

Ma al di là delle proteste sui social qualcuno si è dato da fare andando oltre la lamentela e segnalando il problema alle autorità competenti. Innanzitutto all'Arpa, contattata da alcuni residenti, che ha risposto spiegando di muoversi soprattutto su impulso delle pubbliche amministrazioni, in particolare dei Comuni. E così una residente del capoluogo, facendosi in qualche modo portavoce di un problema evidentemente piuttosto diffuso, ha inviato una Pec al Servizio Ambiente del Comune di Latina, segnalando gli episodi che si susseguono ormai da diverse settimane.



Le zone più interessate sono il Piccarello, via dei Monti Lepini, ma anche aree più interne come Gionchetto e Pantanaccio. Gli orari, stando alle segnalazioni, coincidono in linea di massima, la maggior parte degli episodi viene indicato nell'orario serale o di prima mattina.

«Vorremmo capire - spiega una residente - l'origine del fenomeno, l'eventuale pericolosità, se è vero che si tratta semplicemente di letame oppure se è possibile ipotizzare qualche altra motivazione». Il caso è ora all'attenzione del servizio Ambiente del Comune di Latina che potrebbe eventualmente coinvolgere l'Arpa nelle verifiche più approfondite, se dovesse ritenere necessario un approfondimento di questo genere.