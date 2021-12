Occupato il liceo Classico Dante Alighieri di Latina

"Oggi sei dicembre, dichiariamo il liceo Classico dante Alighieri in stato di occupazione". Ad annunciarlo gli studenti che da giorni protestano per gli spazi che mancano, per la palestra che non è ancora agibile, per l'Auditorium che è chiuso, per la ricreazione che non può essere fatta all'esterno e per la mancata comunicazione con la dirigente scolastica la quale per oggi pomeriggio ha convocato i consigli di classe in via straordinaria "Per cercare soluzioni condivise".

I ragazzi, al suono dell'ultima campanella, si sono radunati negli spazi comuni dell'edificio di Viale Mazzini e hanno invaso l’atrio Augusto e Hanno deciso di dare il via all'occupazione.

Hanno redatto un documento in cui hanno specificato quali sono le ragioni della protesta.