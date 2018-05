Owens-Illinois, leader nella produzione di contenitori in vetro investe 15 milioni di euro nello stabilimento di Aprilia

LATINA - Un investimento di 15 milioni di euro nello stabilimento di Aprilia da parte di O-I Owens-Illinois, leader mondiale nella produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande. Owens-Illinois ha puntato al rinnovamento tecnico e strutturale di uno dei forni fusori dello stabilimento produttivo pontino.



Due anni fa furono investiti invece 9 milioni per la ricostruzione di uno dei forni fusori e delle linee produttive ad esso associate. Per quanto riguarda l'attuale intervento è stato effettuato un upgrade tecnologico dei principali sistemi di gestione e delle apparecchiature, sia quelle della produzione, sia quelle destinate al controllo della qualità del prodotto finito. I macchinari e i nuovi sistemi software installati consentiranno una gestione più efficace del processo produttivo con importanti vantaggi sulla qualità fornita ai clienti.



«L’investimento realizzato ad Aprilia è un segno del costante impegno di O-I nel rendere i propri stabilimenti sempre più efficienti - ha dichiarato Riccardo Gobbis, Manufacturing Leader O-I Italia e Ungheria. - Il rinnovamento del forno fusorio aumenterà sensibilmente la capacità produttiva dello stabilimento di Aprilia per soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti, sempre più orientati a soluzioni di packaging in vetro innovative, sostenibili e con un buon rapporto costi-benefici».



Durante i lavori sono stati organizzati corsi di formazione in diversi ambiti, tra i quali sicurezza e qualità, oltre a training specifici sulle innovazioni tecniche apportate all’impianto e sul funzionamento delle nuove macchine di controllo installate. La formazione aziendale, che ha avuto una durata totale di 1.500 ore, ha visto impegnati tutti i 180 dipendenti dello stabilimento.

«Lo stabilimento di Aprilia rappresenta una realtà produttiva importante e strategica per O-I a livello globale. Ogni giorno produciamo oltre un milione fra vasi e bottiglie con capacità variabile da 18,7 cl fino a 200 cl, con molteplici colorazioni del vetro mirate al soddisfacimento delle esigenze dei nostri clienti», sottolinea Pasquale Scaramozzino, direttore dello stabilimento di Aprilia.







