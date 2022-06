Il nutrizionista ospedaliero e il suo ruolo per la salute della persona, convegno al Goretti

Il nutrizionista ospedaliero e il suo ruolo strategico per la salute della persona. Questo il titolo del convegno, organizzato da Gloria Mosconi referente del Dipartimento Sanità dell’Associazione Latina Città di Borghi e di Mare, costola operativa del movimento Fare Latina, con il patrocinio della ASL.

L’appuntamento è per martedì 28 giugno alle 17.30, nella Sala convegni della palazzina direzionale dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

“Abbiamo pensato – afferma la dott.ssa Gloria Mosconi, biologa nutrizionista – di parlare di un

tema a cui si dà sempre poco spazio, ovvero l’importanza della nutrizione in ambito clinico. Si

tratta di una figura professionale importante, riconosciuta da tempo da diversi studi, ma Latina

seconda città del Lazio, e che ha un ospedale con un bacino di utenza molto vasto, ne è

sprovvista. Con questo convegno – aggiunge ancora la referente del Dipartimento Sanità

dell’associazione Latina Città Borghi e Mare - vogliamo cercare di sensibilizzare le istituzioni del

nostro territorio rispetto alla carenza di educazione alimentare che porta ad una scorretta

alimentazione e che si correla, nel tempo, a numerose problematiche di salute che hanno la

necessità di essere gestite dalla figura del nutrizionista che rappresenta un supporto fondamentale

del medico. Un ringraziamento va a tutti gli enti e le associazioni patrocinanti – conclude la

dott.ssa Mosconi - come la ASL di Latina, la Breast Unit, UOC di Diabetologia Universitaria

del S. M. Goretti, la Fondazione Dieta Mediterranea, la Siprec (Società Italiana per la

prevenzione cardiovascolare), l’Unità di Protezione e Prevenzione del Consiglio Nazionale

delle Ricerche, la LILT Latina e il Lions Club Latina Host”.

Nel corso del convegno si parlerà delle patologie legate ad uno scorretto stile di vita, alimentazione

e malattie cardiovascolari, alimentazione e cancro di come prevenirle e curale per migliorare la

qualità di vita del paziente, con un’attenzione particolate all’importanza della presenza di un

nutrizionista ospedaliero all’interno di un team multidisciplinare per la prevenzione e la cura delle

malattie legate al sovrappeso e all’obesità.

Relatori del convegno: il Prof. Roberto Volpe dell’Unità di Prevenzione e Protezione del CNR

Roma; la dott.ssa Silvia Piroli, PDTA Breast Unit e UOC diabetologia universitaria della ASL di

Latina; la dott.ssa Gloria Mosconi, farmacista e biologa nutrizionista; Nicoletta D’Erme,

Presidente della LILT provinciale di Latina.

Moderatori: il Prof. Fabio Ricci, Direttore della Breast Unit e la dott.ssa Gabriella Monteforte,

Direttore medico UOC di Medicina d’urgenza e UTN.