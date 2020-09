La Nutella sceglie anche il Monte Circeo per celebrare le bellezze d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vasetto di Nutella con su impressa la foto del Monte Circeo. La bontà goduriosa della crema di nocciole più celebre al mondo incontra la bellezza selvaggia del promontorio pontino. La golosità che sposa il mito. Un connubio da gustare con il cucchiaino e con gli occhi. Si chiama "Ti Amo Italia" la nuova confezione in edizione limitata e da collezione di Nutella dedicata ad alcune delle località più suggestive d’Italia. La Special Edition sarà sugli scaffali dei supermercati il 12 ottobre 2020. Sarà composta da una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il nostro Paese, toccando tutte le regioni. Ogni vasetto è uno scorcio d’Italia: si va dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi più suggestivi e colorati. Il Lazio è rappresentato appunto dal Monte Circeo, da Civita di Bagnoregio e dalla Via Appia Antica ma sugli scaffali si affacceranno anche il Gran Sasso, Matera, i faraglioni di Capri, le Cinque Terre, il Monte Rosa, il lago Maggiore, Alberobello, l’arcipelago della Maddalena, la Scala dei Turchi, Stromboli, la Val d’Orcia, il lago di Braies, il Gran Paradiso e Burano solo per citarne alcuni. L’edizione speciale è stata realizzata in collaborazione con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo per valorizzare e promuovere il territorio italiano e diffondere maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e su quanto questi luoghi siano a portata di mano e accessibili a tutti. I consumatori potranno visitare virtualmente le 30 località italiane prescelte rimanendo comodamente seduti a casa. Inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove sarà possibile mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese rivisitate in chiave Nutella.