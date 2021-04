Nuovo terremoto nel Latina calcio, Ciullo se ne va e accusa i giocatori

Mister Salvatore Ciullo lascia la guida tecnica del Latina Calcio 1932. Questa mattina con una riflessione scritta inviata ai vertici societari ha motivato la sua scelta, dopo la sconfitta di ieri in casa con il Sassari Latte Dolce. Nuovo terremoto, dopo l'addio a Raffaele Scudieri e la scelta del tecnico pugliese.

APPROFONDIMENTI CALCIO Latina shock, esonerato a sorpresa il tecnico Raffaele Scudieri

«Ogni tecnico fa delle valutazioni in base alle quali decide se sussistono i requisiti per accettare o meno di allenare una squadra – ha spiegato l’ex tecnico nerazzurro - Ci sono degli aspetti e delle situazioni a Latina di cui non sono stato messo a conoscenza, se non in modo del tutto casuale dopo la vittoria con la Torres, e che forse avrebbero influito sulla mia decisione di accettare l’incarico di tecnico. Se avessi saputo prima che alcuni giocatori erano legati da un rapporto extra calcistico, avrei probabilmente fatto delle valutazioni diverse e preso delle decisioni diverse. Voglio astenermi dal giudicare la professionalità dei ragazzi ma è innegabile che il minimo che possa succedere è che non si giochi serenamente o si venga influenzati, oltretutto in un momento di forte pressione esterna. Detto questo è palese che oggi non ci sono le condizioni per restare».

In quattro gare dopo la vittoria all'esordio, con il tecnico alla guida il Latina ha conquistato solo un altro punto e detto addio al sogno della serie C.



Pronta la risposta del sodalizio nerazzurro che attraverso il presidente Terracciano, ha espresso il ringraziamento al tecnico e si è riservato di comunicare il nome del nuovo tecnico.

«Prendiamo atto della decisione maturata da Mister Ciullo – ha spiegato il Presidente - ringraziandolo per l’operato svolto in queste settimane. Ci riserviamo a questo punto di fare una serie di valutazioni che sfoceranno con la nomina della nuova guida tecnica del Latina Calcio 1932».

