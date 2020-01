Nuovo schianto all'incrocio di via Ferrucci: donna ferita a Latina

L'incrocio tra via Ferrucci e via Bixio a Latina si conferma uno dei più pericolosi del capoluogo pontino. Oggi pomeriggio è stato teatro dell'ennesimo incidente, il primo del 2020, intorno alle 16.30. Tre le auto coinvolte. Una Renault Megane e una una Hyundai Santa Fe si sono scontrate probabilmente per una mancata precedenza e la Hyundai dopo l'impatto è finita contro una Lanca Y che era parcheggiata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia locale. A quanto risulta una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ambulanza al Goretti. © RIPRODUZIONE RISERVATA