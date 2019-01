Nuovo percorso per i precari della Asl di Latina, Ordine dei Medici: «Speriamo sia l'ultima tappa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova delibera per la vicenda precari alla Asl di Latina. Il direttore generale, Giorgio Casati, ha revocato un precedente atto del 16 ottobre e stabilito un nuovo percorso per il personale che ha i requisiti per l'assunzione, cioè per gli 83 dipendenti rimasti ancora "precari" che all'epoca furono assunti a tempo determinato con un regolare avviso pubblico.Il nuovo avviso sarà ora pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e poi sulla Gazzetta Ufficiale.I posti da coprire riguardano 21 Dirigenti Medici, 4 Assistenti Amministrativi, 53 CPS infermieri, 1 tecnico di radiologia medica, 3 farmacisti, 1 dirigente analista. Il nuovo percorso di stabilizzazione è dovuto a nuove recenti disposizioni regionali.«L'Ordine dei Medici - scrive il presidente, Giovanni Maria Righetti - si augura che questa ennesima tappa sia veramente l'ultima di un martoriato percorso che i precari stanno affrontando da anni per una definitiva stabilizzazione». Lo stesso Ordine sin dall'inizio della vicenda è stato sempre in prima linea a difesa dei precari.