Nuovo ospedale a Latina, Simeone: «Bene investimento, va in direzione auspicata»

«Apprendo con molto piacere dell'ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un nuovo ospedale a Latina, che si sarebbe registrato con l'intervento dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, in senso favorevole alla struttura. L'aggiornamento della rete ospedaliera con l'inserimento di un nuovo grandenosocomio nel capoluogo pontino e lo stanziamento di 230 milioni di euro andrebbe nella direzione auspicata dal sottoscritto». Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.«L'emendamento al Defr 2020 - aggiunge - da me presentato ed approvato in aula ha dunque sortito l'effetto di rompere il ghiaccio su un'opera indispensabile per il miglioramento dell'offerta sanitaria in provincia di Latina. La Regione Lazio ha dato il via libera allo studio di prefattibilità per stabilire la sostenibilità finanziaria e tecnica per il nuovo intervento di edilizia sanitaria ospedaliera nel comune di Latina. Il progetto del nuovo ospedale andrebbe a rafforzare la vocazione universitaria di Latina, che ospita una facoltà di Medicina e sarebbe anche utile per il settore chimico farmaceutico, particolarmente strategico per il capoluogo pontino. Ora l'obiettivo è quello di completare l'investimento per l'opera. Credo che il prossimo passaggio possa essere quello di un bando esplorativo per il progetto di finanza».