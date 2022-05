Nella suggestiva cornice dell’Auditorium “Santa Lucia”, con l’introduzione musicale di Valentina Ferraiuolo e Domenico De Luca dell’associazione “Tamburo rosso”, è stato presentato oggi il libro “Gaeta, le 100 meraviglie (+1)”. Curato nei minimi dettagli e con grande partecipazione sentimentale dal giornalista Andrea Brengola con le preziose immagini di David Cammoranesi, il libro è un percorso emozionale lungo i secoli alla scoperta di un territorio che non smette di sorprendere. Un nuovo tassello della narrazione delle bellezze della penisola nella collana Typimedia dedicata a “Le Meraviglie d’Italia”. “Gaeta non smette mai di stupire – ha affermato il sindaco Cosmo Mitrano - e, in questa ottica, il volume vuole rendere omaggio alla storia, ai luoghi e personaggi, ai colori, sapori ed emozioni che la nostra città riesce a trasmettere”. “Partendo da una delle maggiori e più rinomate ricchezze della città, ossia le sue spiagge – ha aggiunto l’editore Luigi Carletti – il libro di Andrea Brengola ci conduce in una passeggiata che è, ad un tempo, percorso di suggestioni e viaggio nella storia di questa straordinaria comunità alla quale il mare, nel corso dei secoli, ha dato tutto plasmandone lo sviluppo”. “E’ l’amore per la mia terra, per questo meraviglioso Golfo – ha confessato l’autore – che mi ha spinto a scrivere questo libro che dedico ai miei figli e a tutti i ragazzi di un territorio ricco di storia e di paesaggi di una bellezza unica”.