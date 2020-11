Covid, 206 nuovi positivi in provincia di Latina e sei morti

Il mese di novembre si chiude ancora con un numero di contagi che supera quota 200. In provincia i nuovi casi di covid sono infatti 206 nelle ultime 24 ore e a questo bilancio si aggiunge il numero di sei decessi. Dei 206 nuovi positivi 58 sono a Latina, 31 a Terracina. Ci sono poi 19 casi a Sezze, 18 ad Aprilia, 11 a Sonnino, 10 a Cisterna, 9 a Sermoneta, 7 nei comuni di Fondi, Formia e Priverno, 6 a Cori, 5 a Sabaudia, 4 a Pontinia, 3 rispettivamente a Gaeta e a Roccagorga, 2 nei comuni di Minturno, Monte San Biagio e San Felice Circeo, uno a Castelforte e a Maenza.

Cinque pazienti sono poi deceduti per le conseguenze del covid: erano residenti ad Aprilia, due a Latina, Minturno, Sermoneta e uno, il sesto appunto, fuori provincia. Dall'inizio della pandemia i morti sono 150. Per quanto riguarda la situazione attuale, sono positivi 7.014 cittadini pontini, 6864 in cura presso il proprio domicilio e 150 ricoverati. I guariti dall'inizio della pandemia sono invece ora 2500, mentre i casi totali trattati ammontano a 9664.

