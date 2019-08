Latina, controlli al Lido. Discoteca senza autorizzazione, balli fermi anche al Barakka Beach Club

Ordinanza di cessazione di attività di intrattenimento danzante per il Barakka Beach Club sul Lido di Latina. Il Comune di Latina ha emesso il provvedimento in quanto «a tutt’oggi non risulta rilasciata dal Settore Ambiente la prescritta autorizzazione per attività rumorosa temporanea». Già il 13 agosto, il Comando di Polizia locale aveva emesso una diffida all’esercizio di attività di discoteca o simile, cui è seguita, dieci giorni dopo, la nota della Questura con cui «veniva Comuni aguta la reiterata violazione della normativa relativa agli spettacoli o intrattenimenti pubblici da parte del titolare dell’esercizio». Il caso del Barakka non è il primo: in questa estate sono già diversi gli esercizi che Questura e Comune, dopo i controlli, hanno fatto chiudere per carenza di autorizzazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA